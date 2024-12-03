Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что, пусть кремль и утешает россиян какими-то несбыточными мечтами о прогрессе, но рубль стремительно катится в яму, из которой уже не выберется.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Удар по россии на той неделе был нанесен, конечно же, курсом доллара. Доллар по 100, доллар по 109, по 110. И вот уже выпустили самого путина, ну, точнее его чучело, объяснять, что же такое случилось. И путин объяснил россиянам, что дело в сезонных факторах. Вот это изменение курса доллара – это сезонные факторы. Ну, логично, сами понимаете, доллар же зеленый, а зелень всегда дороже зимой, чем летом», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Дальше, продолжает он, вышел глава Минпромторга Антон Алиханов и заявил, что рост курса доллара может оказать положительное влияние на благосостояние граждан и развитие экономики, что россияне разбогатеют благодаря увеличению экспорта, научным открытиям и локализации производственных мощностей на отечественных предприятиях. По словам эксперта, это вообще какой-то оксюморон, особенно часть о россиянах и научных открытиях, звучит как мертвому припарки.

Также, сообщает он, с 1 декабря в россии вступил в силу новый закон, направленный на списание просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников «сво» при заключении контракта с Вооруженными силами. То есть, объясняет эксперт, максимум за контракт россияне получают 3 млн рублей, то есть 30 тысяч долларов, а теперь еще им гасят кредиты на 10 млн рублей – это 100 тысяч долларов.

«Как вы понимаете, сейчас выстроится реально, к сожалению, очередь в военкоматы, потому что за 130 тысяч продать существо мужского пола, да еще и российское, - это выгодная очень сделка. Но это означает, что, конечно, курс доллара уже будет не по 100 и, скорее всего, даже не по 200. Ну, вот такие цены нынче на российское пушечное мясо», - заключает Михаил Шейтельман.

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