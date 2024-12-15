В Украине на фоне высокой инфляции и дорогостоящих кредитов наблюдается экономический парадокс: денег становится меньше, а цены – растут.

Официальные данные свидетельствуют, что за 10 месяцев 2024 года годовая инфляция выросла до 9,7%, в то время как еще в марте показатель был на уровне 3,2%.

Как пишет доктор экономических наук Богдан Данилишин, хотя Национальный банк Украины возлагает ответственность за инфляцию на рост средних зарплат, экономисты указывают на другие факторы, которые могут вызвать повышение цен.

На самом деле, средний прирост зарплат на 14% не является основной причиной инфляционного давления, ведь общий уровень оплаты труда не демонстрирует таких темпов. Настоящим фактором роста цен есть девальвация гривны, высокие тарифы и удорожание энергоресурсов, говорит эксперт.

"Общий прирост реальных зарплат уже существенно ниже прироста средней зарплаты и лишь незначительно превышает ожидаемый рост реального ВВП (+3,9%)", пишет Данилишин.

Еще одной проблемой экономики Украины является чрезмерная монетарная жесткость. С начала 2023 года НБУ значительно повысил учетную ставку и ввел депозитные сертификаты, что привело к уменьшению денежной массы в обращении и снижению уровня банковского кредитования. В результате экономика не получает необходимого финансирования для восстановления, а высокие процентные ставки только увеличивают риски для бизнеса и правительства.

Несмотря на это, банковский сектор продолжает получать высокие прибыли из-за расширения процентной маржи и роста доходов от государственных облигаций. При этом банки не активно способствуют развитию экономики, поскольку большая часть их активов заморожена на депозитах.

Эксперт говорит, что ситуация требует изменений в монетарной политике и адаптации банковской системы к современным вызовам для обеспечения справедливого распределения доходов и стабильного экономического развития.

Источник: dsnews.

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