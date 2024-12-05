В ночь на 5 декабря стоимость биткоина на бирже Binance впервые превысила $100 тысяч.

Максимальная зафиксированная цена составила 104 тысячи долларов.

Как пишет Politeka со ссылкой на данные биржи Binance, подобная отметка стала историческим моментом для рынка цифровых активов.

Подъем цены криптовалюты аналитики связывают с политическими событиями в США. Дональд Трамп, избранный президентом, объявил о намерении назначить Пола Аткинса, известного криптозащитника, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам. После этого рынок криптовалют начал активно расти. Хотя во время предвыборной кампании Трамп выражал поддержку цифровым активам, его конкретные действия по регулированию криптовалют повлекли за собой настоящий взрыв на рынке.

Биткоин, являющийся электронной децентрализованной валютой, известен своей независимостью от традиционных финансовых систем. Благодаря низким комиссиям или их отсутствию, он привлекает инвесторов со всего мира. Сеть, поддерживающая функционирование Bitcoin, базируется на распределенной системе пользователей, позволяющей совершать операции без посредников.

В Украине также растет интерес к криптовалютам. В августе 2023 года Верховная Рада приняла ряд законопроектов, официально закрепивших виртуальные активы как объекты гражданского права. Это позволяет создавать благоприятные условия для развития криптовалютного бизнеса и привлечения инвестиций.

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Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

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