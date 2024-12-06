Фармацевтический рынок Украины оказался в состоянии напряжения из-за ряда инициатив, существенно изменяющих правила игры. Вместо системного диалога и прозрачного обсуждения со всеми участниками рынка, ключевые решения принимаются наспех и кулуарно. Это вызывает вопрос: кому выгодны эти изменения и почему они продвигаются без учета мнения отрасли?

Что происходит?

Законопроект №11493, который должен касаться исключительно упрощения регистрации лекарства для централизованных закупок, неожиданно превратился в базу для масштабного «переформатирования» всего фармацевтического рынка. Внесенные во второе чтение правки включают квотирование продаж, запрещение маркетинговых сделок и обязательное использование единого электронного каталога для закупок.

Эти предложения не только создают существенные риски для экономики отрасли, но и ставят под угрозу доступность лекарств для украинцев.

Кому это выгодно?

1. Игроки, которые не смогли удержаться на конкурентном рынке оптовой торговли:

Некоторые дистрибьюторы, уступающие более крупным и более эффективным компаниям, стремятся из-за ограничения квот создать себе преимущества. Это не решает проблемы рынка, а лишь вредит его стабильности.

2. Производитель с большим политическим лобби, который не может честно конкурировать по качеству или цене с импортными лекарствами, пытается закрепить свои позиции из-за запрета маркетинговых сделок. Это позволит избежать конкуренции с международными брендами и генериками, однако потребителям придется платить больше.

Почему отсутствует прозрачное обсуждение?

Главная проблема – отсутствие диалога с рынком.

На аптечном саммите представители власти уверяли, что все изменения будут внедряться прозрачно и с учетом мнения участников рынка. Однако на практике мы видим другое:

• Официальный список правок не опубликован.

• Приглашения на комитет получают только избранные.

• Большинство ключевых игроков рынка от аптек до дистрибьюторов не имеют возможности повлиять на эти инициативы.

Почему такие важные изменения вносятся в срочном порядке без прозрачности и публичного обсуждения? Ответ очевиден: это выгодно отдельным группам, стремящимся монополизировать рынок, вытеснив конкурентов.

Что чревато рынку?

1. Квотирование продаж:

Ограничение 20% для одного покупателя создаст искусственный дефицит лекарств, особенно в регионах и прифронтовых территориях. Это приведет к сбоям в поставках и повышении цен.

2. Ограничения, а практически маркетинговых сделок:

Без этих договоров аптеки лишатся важного дохода, что заставит их либо повышать наценки, либо закрываться, особенно в отдаленных районах.

3. Единый электронный каталог:

Бюрократизация процессов и дополнительные расходы на администрирование создадут новые барьеры для участников рынка, повышая стоимость лекарства для конечного потребителя.

Какие реформы нужны?

Изменения на фармрынке должны основываться на реальных потребностях и учитывать интересы всех участников рынка, а не только отдельных групп. Приоритетными должны стать:

• Расширение программы реимбурсации.

• Декларирование цен изготовителями.

• Разрешение на параллельный импорт лекарства.

• Отказ от квотирования и запрещения маркетинговых сделок.

Сложившаяся ситуация является серьезным вызовом для фармацевтической отрасли. Продвигающиеся инициативы без должного обсуждения не только угрожают экономике рынка, но и подрывают доверие к власти.

Реформы такого масштаба нельзя проводить наспех и кулуарно. Нужен прозрачный, системный подход, гарантирующий стабильность отрасли и доступность лекарств для населения. Только так можно избежать кризиса, который может иметь катастрофические последствия для всей страны.