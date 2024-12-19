В последние дни прошлой недели гривна вторично ослабла до исторического минимума.

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, основной причиной понижения курса доллара в банках стало увеличение интервенций Национального банка Украины, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке.

По словам экспертов, общий дефицит валюты на рынке резко возрос из-за роста спроса на доллар на межбанковском рынке, достигшего почти $1,5 млрд — рекорда в этом году. Как результат, чистая покупка валюты за четыре дня недели выросла на 42% по сравнению с предыдущей неделей, составив $760 млн. Из этих средств $541 млн пришлось на дефицит межбанка, что на 83% больше, чем на предыдущей неделе.

Чтобы покрыть этот дефицит, НБУ увеличил свои валютные интервенции на 37% до $1,08 млрд. Это помогло успокоить участников рынка, и в результате официальный курс доллара к гривне к концу недели ослаб на 0,4%, до 41,61 грн/$.

Согласно словам аналитиков, спрос на валюту на межбанковском рынке вырос до максимального уровня с конца мая, и объем интервенций НБУ стал наибольшим более полугода.

«Такие действия НБУ демонстрируют, что он не готов разрешать быстрое ослабление курса гривни и будет увеличивать интервенции в случае необходимости, чтобы не допустить резких и значительных колебаний курса. Поэтому в ближайшие две недели до завершения года НБУ может лишь незначительно ослабить курс ориентировочно до 42 грн/$, но учитывая прошлую неделю большее ослабление курса уже маловероятно», - прогнозируют эксперты.

Источник: telegra.ph .

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