Експерти одностайні у тому, що курс готівкового долара найближчим часом знову зросте.

Прогнози фінансових аналітиків щодо курсу долара в Україні є песимістичними, і багато хто передбачає його значне подорожчання, що може здивувати українців.

Експерти прогнозують обвал гривні – скільки невдовзі коштуватиме долар.

Експерти одностайні у тому, що курс готівкового долара найближчим часом знову зросте і до кінця року може перевищити позначку 42 гривні. Однак точніший прогноз щодо того, наскільки зросте вартість американської валюти, різниться. У той же час не йдеться про те, що девальвація гривні, контрольована Нацбанком, може стати неконтрольованою.

Олег Пендзин є найбільш песимістичним у своїх прогнозах: він вважає, що середній курс долара може досягти понад 42 гривні вже в останні дні грудня, а подальше зростання може бути не таким вже й значним — до 50 копійок. Це підвищення продовжиться й у січні, коли почнеться новий фінансовий рік і інфляційні показники 2025 року можуть стати основним чинником.

«Вважаю, що облікову ставку треба було підвищувати на 2%, до 15% річних, тоді був би помітний ефект щодо стримування росту курсу гривні», — зазначив Пендзин.

Андрій Шевчишин прогнозує, що Нацбанк продовжить політику стримування девальвації гривні. Проте він зазначає, що попит на валюту на міжбанку зростає, а пропозиція зменшується, що штовхає курс угору.

«Не виключено, що до 16 грудня міжбанк підійде до 41,9-42 грн/долар, а готівковий курс може закріпитися вище 42 грн», — сказав Шевчишин.

Найоптимістичнішим є прогноз Андрія Забловського. Він вважає, що з 16 по 22 грудня курс долара на міжбанку залишатиметься в межах 41,60-41,80 грн, а готівковий курс може перевищити 42 грн лише тимчасово. «Наступного тижня спостерігатимемо коливання курсу, а міжбанк може спробувати тестувати рівень 42 грн/долар», — зазначив Забловський. Він вважає, що девальвація гривні буде поступовою.

Джерело: ТСН.

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