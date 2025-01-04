Экономический рост Украины в 2025 году ожидается на уровне 3,4%, что является понижением по сравнению с 4% в 2024 году.

Об этом сообщили аналитики Инвестиционной группы ICU, представляя обновленный макропрогноз для страны, пишет Интерфакс-Украина. Однако эксперты указывают, что наблюдается положительная динамика в вопросе инфляции, которая должна снизиться с 11,5 до 7% до конца 2025 года.

«Экономический рост ослабнет в следующем году из-за некоторого снижения фискального дефицита и замедления роста доходов населения. Инфляция неприятно удивила последние месяцы, однако мы видим хорошие предпосылки для ее замедления до уровня 7% в конце следующего года. Это означает, что НБУ сможет перейти к смягчению монетарной политики во втором полугодии 2025 года», – отметил глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

Прогноз для номинального ВВП Украины в 2025 году составляет $203 млрд, что является значительным ростом по сравнению с текущим прогнозом на 2024 год в $191 млрд. Однако, несмотря на это, внутреннее частное потребление, обычно являющееся основным двигателем экономики, в 2025 году ожидается на несколько более низком уровне из-за снижения темпов роста доходов населения. Конкуренция за кадры способствует повышению зарплат в частном секторе, но зарплаты в госсекторе останутся практически неизменными.

Значительным сдерживающим фактором является повышение военного сбора, что с 1,5% увеличится до 5%. Это ограничит возможности роста доходов граждан. Что касается валютного курса, эксперты прогнозируют, что в конце 2024 года курс гривны может опуститься до 42 грн/$1, а в 2025 году — до 45,7 грн/$1. Среднегодовой курс в 2025 году, по их оценкам, составит 43,3 грн/$1.

Другие прогнозы говорят о снижении уровня безработицы с 15% в 2024 году до 12% в 2025, а также незначительное уменьшение международных резервов Украины: до $43 млрд на конец 2025 года.

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