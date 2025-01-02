Европа стоит на пороге серьезных перемен; наибольшие трансформации претерпевает Старый Свет, где традиционные центры силы, как Франция и Германия, постепенно теряют свое доминирование.

Приход Дональда Трампа к власти в США , по прогнозам экспертов, станет третьим крупным политическим кризисом для Европы после пандемии коронавируса и российского вторжения в Украину.

Politico исследовал, как это может повлиять на европейскую и мировую политику. Десмонд Динан, профессор публичной политики в Школе политики и управления им. Шара при Университете Джорджа Мейсона прогнозирует подъем Польши как ключевого игрока в Европейском Союзе. Упадок франко-германского тандема и рост роли прифронтовых стран после полномасштабного вторжения России в Украину создают благоприятные условия для Польши.

Вместе с этим Европа может стать свидетелем появления "новых левых". Американская историк Элеонора Джанега отмечает, что на фоне растущей популярности правых традиционные партии начали смещать свои позиции правее, и это стало ошибкой: левому избирателю стало не за кого голосовать и он остался дома, что лишь подкрепило успехи правых. Но спрос на левые идеи остается высоким, о чем свидетельствует успех левой президентки в Мексике Клаудии Шейнбаум.

Между тем, американский подкастер Майк Дункан прогнозирует подъем технологических магнатов и крупного бизнеса, активно поддерживающего правые политические силы. Дункан отмечает, что этот бизнес стремится взломать десятилетиями выстроенную экономическую систему, продвигая собственные интересы и подрывая глобальные экономические нормы.

Кроме того, отмечена и растущая роль студенческих движений.

"Сегодня студенческие движения создают транснациональные связи для координации социальной борьбы в условиях все более авторитарных режимов. Их причины включают климатические действия, репродуктивные права, гражданские права и права человека. Их документирование нарушений прав человека, особенно в таких регионах, как Газа, привлекло всемирное внимание, дойдя даже до Международного уголовного суда", – говорит политология Екатерина Фрейо.

Источник: politico .

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