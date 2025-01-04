С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше превысила 4600 злотых, что эквивалентно около 1120 долларов США в месяц.

Это в шесть раз больше минимальной заработной платы в Украине, которая на сегодня составляет всего 8 тысяч гривен (примерно 190 долларов).

Об этом сообщает Polskie Radio. С января минимальная заработная плата в Польше выросла на 366 злотых, вместе с ней также повысили минимальную почасовую ставку с 28,1 злотых до 30,5 злотых.

В издании отмечают, что минимальная зарплата в Польше растет каждые полгода. Для понимания, к началу 2023 года она составила 3490 злотых и за эти два года выросла на 1176 злотых, то есть на треть.

В то же время в Украине минимальная зарплата составляет 8000 гривен, это в 5,89 раза меньше, чем в Польше.

Ранее Politeka писала, что война, начатая Россией против Украины, оказывает существенное влияние на экономическое положение страны. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году, благодаря поддержке международных партнеров, финансовую ситуацию в Украине удастся стабилизировать.



Также Politeka писала , что аргентинское песо стало самой успешной валютой мира за 2024 год, укрепившись на 44,2% по отношению к корзине валют торговых партнеров, несмотря на трехзначную инфляцию в стране. Как информирует Financial Time, это превышает даже впечатляющие показатели выросшей на 21,2% турецкой лиры.

Источник: polskieradio .

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