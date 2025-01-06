В Украине введены ограничения на выплату "специальных" пенсий, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (23 610 грн, при прожиточном минимуме в 2 361 грн).

Соответствующее постановление, снижающее определенные выплаты до 10 раз, принял Кабинет Министров.

Для сумм, превышающих этот лимит, будут применяться понижающие коэффициенты.

Согласно документу, эти ограничения будут действовать в течение 2025 года, но только во время военного положения. Если военное положение будет отменено, ограничения, вероятно, прекратятся, и выплаты могут быть возобновлены до прежнего уровня.

Согласно постановлению, для пенсий от 10 до 11 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц коэффициент будет составлять 0,5. Для других пенсий будут действовать следующие коэффициенты:

от 11 до 13 минимумов – 0,4;

от 13 до 17 минимумов – 0,3;

от 17 до 21 минимума – 0,2;

свыше 21 минимума – 0,1.

Таким образом, пенсии от 23610 до 25971 грн будут сокращены вдвое, а суммы свыше 49581 грн - до 10 раз. Однако это ограничение не распространяется на пенсии для некоторых категорий лиц, в частности:

участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в мероприятиях, обеспечивающих оборону и защиту ее населения;

членов семей погибших или пропавших без вести лиц, которым назначены пенсии в случае потери кормильца.

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