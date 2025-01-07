Удешевление стоимости квартир варьировалось от 1% до 9% – увеличение стоимости наблюдается на уровне 8%.

Во многих крупных городах Украины владельцы 1-комнатных квартир пересмотрели их цены как в сторону повышения, так и снижения.

Стало известно, где наблюдается удорожание и удешевление.

За последние полгода больше всего возросла стоимость такого жилья в Житомире – на 8%, до средних 43 000 долларов. Наибольшее удешевление было зафиксировано в Сумах – на 9% до 20 000 долларов.

В общей сложности 1-комнатные квартиры подорожали в пределах 1-9%. Кроме Житомира цены выросли в: Ужгороде – на 7%; Львове, Ровно, Чернигове, Черкассах – на 3%; Хмельницком – на 1%.

Удешевление стоимости квартир варьировалось от 1% до 9%. Наибольшее удешевление наблюдалось (кроме Сум) в: Днепре – на 6%; Запорожье – на 5%.

В некоторых городах цены остались в Киеве, Киеве;

На вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине стоят в среднем от 18000 до 64000 долларов. Самые дешевые квартиры – в Херсоне и в Запорожье, где средняя цена составляет 18 000 долларов. Другие города по низким ценам: Харьков, Сумы – 20 000 долларов; Николаев – 21 000 долларов.

Высокие цены наблюдаются во Львове – 64 000 долларов, а также в Киеве и Ужгороде – 60 000 долларов.

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