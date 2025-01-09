В 2025 году в Украине необходимо будет платить налоги за квартиры и дома, площадь которых превышает установленные нормы.

Об этом говорится в ст. 266 Налогового кодекса Украины.

Согласно налоговому кодексу Украины (ст. 266), ставка налога рассчитывается на основе минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2024 года — 7100 грн. Таким образом, ставка за квадратный метр не может превышать 106,5 грн. (7100 х 1,5%).

Размер налога зависит от площади недвижимости и минимальной заработной платы. Налоги поступают в местные бюджеты, и именно местные власти определяют ставку налога, но общий лимит установлен Налоговым кодексом: размер налога не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, превышающий норму.

Налог платят владельцы жилья, площадь которого превышает норму. Налог начисляется только на метры, превышающие определенный предел: для квартир — 60 кв. м, для домов – 120 кв. м. Важно, что учитывается общая площадь жилья, а не только жилая.

Если квартира принадлежит нескольким владельцам (например, членам семьи), то норма учитывается для каждого отдельно. К примеру, если квартира имеет площадь 100 кв. м, но принадлежит мужу и жене поровну, налог не будет уплачиваться, поскольку каждому из них принадлежит по 50 кв. м (меньше нормы).

Платежки за налог будут направлены до 1 июля. Если уплата задерживается на срок до 30 дней, в сумму налога будет добавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы. При задержке более 30 дней штраф растет до 20%.

Особое внимание необходимо тем, у кого есть право собственности на недвижимость, общая площадь которой превышает 300 кв. м (для квартир) или 500 кв. м (для домов). В таких случаях сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

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