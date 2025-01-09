Стоимость продуктов Украины в 2025 году будет зависеть от урожайности, покупательной способности и уровня инфляции.

В течение следующих нескольких месяцев цены на овощи могут вырасти на 15% – причиной удорожания является неурожай в прошлом сезоне, а также высокая себестоимость выращивания тепличных овощей.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук.

По его словам, цены продолжат расти до сбора нового урожая.

"Если мы говорим об овощах в целом, то негативный фактор, который привел к столь резкому удорожанию, – это неурожайность. И фактически к новому урожаю под открытым грунтом надеяться на удешевление цен на овощную группу не приходится", — отметил Марчук.

Он также подчеркнул, что появление тепличных овощей не повлияет существенно на ситуацию на рынке, поскольку их выращивание также дорого. В течение зимнего периода и начала весны цены на овощи поднимутся еще на 15%.

Эту информацию подтвердил и экономист Олег Пендзин. Он пояснил, что стоимость продуктов в Украине в 2025 году будет зависеть от урожайности, покупательной способности и уровня инфляции. Более всего подорожают картофель и другие овощи, цены на которые могут вырасти на 30-50%.

"В целом, продовольственная корзина может подорожать на 9,5%, но на отдельные категории продуктов, таких как овощи и яйца, цены будут расти значительно больше из-за низкой урожайности или подорожания сырья", — добавил Пендзин.

Аналитик EastFruit Александр Хорев отметил, что обычно овощи, в частности из "борщового набора", дорожают весной, когда запасы качественной продукции в хранилищах иссякают. В то же время из-за инфляции, засухи и нехватки рабочих в этом году украинские фермеры собрали меньше урожаев, что привело к увеличению импорта овощей.

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