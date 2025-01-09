Этот сервис значительно упрощает процесс проверки действительности пенсионных удостоверений и экономит время как пенсионерам, так и учреждениям.

Украинские пенсионеры и государственные органы смогут облегчить жизнь благодаря новому сервису от Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщили в ПФУ.

Раньше для проверки пенсионного удостоверения нужно было посылать запрос в ПФУ, занимавшее определенное время. Теперь проверить документ можно за несколько кликов с помощью услуги "Поиск пенсионного удостоверения".

В ПФУ объяснили, что пенсионеры часто предъявляют свое удостоверение в разных учреждениях или государственных органах для подтверждения своего статуса. Иногда возникает необходимость проверить его действительность, например, при пересечении границы.

Теперь представители органов власти смогут быстро проверить статус пенсионного удостоверения — действует ли оно, а также узнать дату его выдачи, просто по номеру документа.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и выбрать опцию "Поиск пенсионного удостоверения".

Откройте новое окно, где нужно выбрать тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или E-пенсионное) и ввести его номер по подсказке на экране.

После заполнения формы данные о пенсионном удостоверении появятся на экране.

Этот сервис значительно упрощает процесс проверки действительности пенсионных удостоверений и экономит время как пенсионерам, так и учреждениям.

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