По официальным каналам по всем видам платежей в Украину поступило менее 5 млрд долларов, а по неофициальным - 3,79 млрд долларов.

Прогноз о том, что сумма переводов из-за границы в Украину сократится до менее 10 млрд долларов, рискует сбыться.

Об этом в своем телеграмм-канале пишет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. Он добавил, что по итогам января-ноября 2024 года есть 8,8 млрд долларов (падение на 15%). В то же время, в 2023 году было чуть больше 10 млрд, а до войны – более 14 млрд долларов.

"Сумма трансферов всегда делилась на три составляющие: переводы украинцев из-за границы своим семьям в Украине; оплата аутсорсинга: то есть переводы украинцам в Украине от иностранных компаний по персональным контрактам (как правило, это ИТ-сектор, а также продажа товаров на международных торговых платформах); схематоз", - объяснил экономист.

Эксперт добавил, что по официальным каналам по всем видам платежей также поступило менее 5 млрд долларов, а по неофициальным - 3,79 млрд долларов.

"Вообще, как я и писал ранее, во время войны сгорели три "кита" нашей сырьевой экономики: трудовые трансферы (прекратился «экспорт людей», то есть трудовых ресурсов); ИТ-сектор как драйвер роста постепенно затухает; экспорт аграрного сырья (здесь пока что процесс только начинается)", - отметил Кущ.

Эксперт объяснил, что украинские работники изменили свое поведение: они забирают детей и родителей в Европу, накопления тратят на ипотеку в Польше или старт бизнеса, детей также учат в европейских университетах. Выходит, что с Родиной их связывают только кладбища и могилы предков, пишет экономист.

"Итак, три сырьевых "кита" нашей экономики почти сгорели в огне войны", - подытожил эксперт.

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