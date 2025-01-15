Большинство популярных овощей и фруктов существенно подорожали; и, несмотря на преимущественное подорожание продуктов, некоторые позиции даже упали в цене, о чем свидетельствуют данные аналитиков.

Начало нового года принесло украинцам рекордное повышение цен на основные продукты питания.

По данным аналитиков EastFruit, больше всего выросли цены на капусту, морковь и яблоки. Но, несмотря на преимущественное подорожание продуктов, некоторые позиции даже упали в цене.

Так, цены на капусту выросли втрое, что явилось следствием уменьшения объемов производства и плохого качества продукции. В этом году капуста стала одной из самых значительных «жертв» инфляции на рынке овощей. Цена моркови также увеличилась в 2,6 раза, достигнув уровня 26 грн/кг. Еще ощутимее подорожали яблоки — их цена поднялась на 79% и колеблется в пределах 25-28 грн/кг, а премиальные сорта стоят еще дороже.

Экономист ФАО Андрей Ярмак пояснил, что рост цен на яблоки обусловлен неблагоприятными климатическими условиями в Европе, что привело к значительным потерям урожая. Высокий спрос на яблочный концентрат также поддерживает высокие цены, даже на продукцию более низкого качества. Сходные тенденции наблюдаются и в других категориях продуктов. Цены на груши выросли в среднем на 70%, мандарины подорожали на 58%, что обусловлено увеличением затрат на выращивание и транспортировку. Сладкий перец и виноград стали дороже на 20%, а картофель – на 30%.

Впрочем, среди отрицательных новостей есть и некоторые положительные моменты. Так, цены на лук и помидоры остались на уровне прошлого года, а цена тепличных огурцов даже снизилась на 5%. Более того, оптовые цены на бананы снизились на 8%.

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