Многие предприниматели в январе 2025 столкнулись с проблемой: в их электронных кабинетах не появились реквизиты для уплаты военного сбора; это теперь обязательный налог.

С 1 января 2025 г. физические лица-предприниматели (ФОПы) вновь стали обязанными платить военный сбор.

Специалисты портала 7eminar.ua рассказали, что делать в таком случае. Так чтобы выяснить, какие реквизиты использовать для уплаты, ФЛПам нужно зайти на сайт Государственной налоговой службы Украины. Сначала следует выбрать свою область, поскольку счет для военного сбора не зависит от района или общины, а является общим для всех предпринимателей, уплачивающих сбор "за себя".

Далее нужно перейти в раздел "Реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов и платежей в государственный и местные бюджеты" и загрузить таблицу в формате Excel. В списке нужно найти код бюджетной классификации 11011700, который отвечает за "Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами-предпринимателями, находящимися на упрощенной системе налогообложения". Для удобства можно использовать фильтр поиска в Excel, введя в него соответствующий код классификации.

После того, как первый платеж будет произведен, реквизиты для оплаты появятся в электронном кабинете ФЛП в разделе "Состояние расчетов с бюджетом", где можно будет пересматривать начисление военного сбора и произведенные платежи. Напомним, что ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы налогообложения должны ежемесячно платить 10% от минимальной заработной платы — это составляет 800 гривен. Представители 3 группы должны отдавать в бюджет 1% дохода за отчетный период — квартал (3 месяца). Для них уплата придет с апреля 2025 года, после подачи декларации.

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