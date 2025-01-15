В НБУ сообщили, что могут не принимать доллары с изменениями начального цвета бумаги или изображений и не только.

Банкам и обменникам разрешено отказывать в приеме некоторых иностранных купюр, в частности долларов США, если у них есть повреждения или дефекты.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

В каких случаях могут не принимать купюры:

Повреждены элементы дизайна или защиты.

Изменение исходного цвета бумаги или изображений.

Физические повреждения: порванные, резаные, обожженные, старые или гнилые банкноты.

Общие загрязнения, занимающие половину банкноты, включая видные в ультрафиолете.

При серьезных повреждениях купюры можно сдать на инкассо, но это будет стоить дополнительно. В то же время банкноты, которые только смяты, немного загрязнены или потерты, обязаны принимать в обмен.

Банки и финансовые учреждения не имеют права отказывать в обмене настоящих и действительных банкнот иностранной валюты через их номинал или год выпуска. Старые, но хорошо сохранившиеся купюры должны приниматься наравне с новыми.

Украинцы имеют право обменять только что приобретенную валюту (например, доллары) на гривне. Однако такая операция возможна только в течение 15 минут после первоначального обмена. Для этого необходимо иметь документ, подтверждающий операцию, выданный банком или обменным пунктом.

Эти правила направлены на обеспечение прозрачности и удобства обмена иностранной валюты в Украине.

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