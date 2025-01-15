В конце 2024 года был обнародован проект масштабной пенсионной реформы, которая предусматривает введение бальной системы с 1 июля 2025 года.

Стало известно, как хотят начислять выплаты и изменится для пенсионеров.

Законопроект предусматривает существенные изменения в ряде законов одновременно. Министерство социальной политики, которое вынесло этот документ на обсуждение, предлагает пересмотреть действующий Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Большинство норм останется неизменными, но есть немало новшеств. Правительство утверждает, что реформа позволит увеличить пенсии для 80% пенсионеров.

Согласно новой системе, если перечислить пенсию по ее новой формуле она может увеличиться до 5200 гривен, независимо от даты выхода на пенсию. Однако пенсии в будущем будут индексироваться по единой формуле, если реформа будет принята и успешно пройдет переходный период.

Поскольку у государства нет денег, чтобы всем сразу по новой формуле подтянуть пенсии на несколько сотен, а иногда и на несколько тысяч гривен, повышение по новой формуле может происходить постепенно. В первую очередь оно должно затронуть пенсии, назначенные давно. Повышение новых пенсий, назначенных в последние 3-5 лет, может еще несколько лет искусственно тормозиться, как это происходит сейчас.

Источник: Напенсии.

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