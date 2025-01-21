Украина уже третий год живет в реалиях полномасштабной войны, и многие украинцы, покинувшие свои гражданские профессии, присоединились к рядам Вооруженных сил Украины.

Поэтому вопрос, будет ли служба в армии засчитываться в стаж для льготной пенсии, актуален для многих.

Согласно украинскому законодательству, в частности закона о социальной и правовой защите военнослужащих, военная служба в особый период засчитывается в общий стаж для пенсии. Это дает возможность получить льготную пенсию, если к моменту призыва на военную службу лицо уже работало по профессии или занимало определенную должность. Важным условием является то, что время прохождения военной службы не должно превышать общий страховой стаж, дающий право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Согласно пенсионной реформе, в 2025 году право на пенсию по возрасту будут иметь граждане, которым исполнилось 60 лет при наличии не менее 32 лет страхового стажа, или 63 года – при 22 годах стажа. При достижении 65 лет пенсию можно получить даже при наличии 15 лет стажа.

Ранее Politeka также писала, что в Украине граждане определенной категории могут получить двойной страховой стаж, что позволяет им получить пенсию раньше по общим условиям. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Каждый год показатель растет на 12 месяцев, с целью до 2028 года достичь 35 лет.

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