Морковь, которая начала дорожать еще до праздников, поднялась в цене с 20-30 до 25-32 гривен за килограмм; репчатый лук также стал дороже: его нижний ценовой предел поднялся с 13 до 15 гривен за килограмм.

Цены на овощи в Украине снова пошли вверх, некоторые продукты стали значительно дороже по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, тепличные огурцы подскочили до 110–170 гривен за килограмм, хотя еще неделю назад их можно было приобрести за 80–85 гривен. В то же время, цена на белокочанную капусту увеличилась с 25 до 33 гривен за килограмм. Морковь поднялась в цене с 20-30 до 25-32 гривен за килограмм. Репчатый лук также стал дороже: нижний ценовой предел поднялся с 13 до 15 гривен за килограмм.

Еще одной неожиданностью стало подорожание сладкого перца – теперь его продают по 140-150 грн/кг, хотя неделю назад цена была на уровне 130-135 грн. На контрасте с другими продуктами цены на тепличный томат снизились — верхний предел упал со 130 до 90 грн за килограмм. В то же время цены на цветную капусту резко выросли: со 100-130 грн/кг до 145-150 грн. Брокколи также стало дороже – цена увеличилась со 100-110 грн до 145-150 грн за килограмм. Что касается зелени, то цена осталась неизменной.

Если говорить о фруктах, то здесь тоже произошли изменения. Мандарины подорожали до 75–95 грн/кг, хотя неделю назад их продавали за 65–85 грн. Лимоны немного подешевели – теперь их цена колеблется в пределах 65-95 грн за килограмм по сравнению с 63-125 грн неделю назад.

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