Доплата будет действовать только на период военного положения, установлена ​​законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Некоторые украинские пенсионеры получат доплату к пенсии в размере 2361 гривну - эта выплата предназначена для граждан, принадлежащих к отдельным категориям.

Стало известно, кто из пенсионеров получит доплату к пенсии более 2 тысяч гривен в январе.

Начальник Управления пенсионного обеспечения Черкасской области Татьяна Коваль пояснила, что доплату получат неработающие граждане, проживающие в зоне безусловного обязательного или гарантированного добровольного отселения, при условии, что они проживали там по состоянию на 26 апреля 1986 года (время аварии на Чернобыльской АЭС) в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Коваль отметила, что данная доплата предназначена исключительно для указанной категории пенсионеров и будет выплачиваться в течение действия военного положения. Доплата предусмотрена законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Напомним, для пенсии в 63 года требования выросли на 12 месяцев – теперь нужно иметь от 22 до 32 лет стажа. Каждый гражданин может проверить свой стаж и пенсионный возраст на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для определения пенсионного возраста следует сравнить свой стаж с актуальными требованиями. По желанию можно докупить стаж, оплатив 44% от минимальной заработной платы за каждый месяц, что составляет 3520 грн. К примеру, если у вас 30 лет стажа, то для одного дополнительного года нужно будет доплатить 42,2 тыс. грн.

Источник: Суспільне.

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