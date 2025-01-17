Департамент соцзащиты населения рассказал, кто из украинцев имеет право на "вторую пенсию" в 2025 году.

С 2025 году в Украине расширяется система социальной поддержки, которая предусматривает дополнительные выплаты для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента соцзащиты населения в Сумах.

Дополнительные пенсионные выплаты охватывают следующие категории украинцев:

лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью;

опекунов одиноких лиц с инвалидностью;

родителей детей с инвалидностью, находящихся в декретном отпуске или работающих.

Размер денежной помощи зависит от категории получателей. Самые высокие выплаты назначены лицам с инвалидностью I группы подгруппы А и детям от 6 до 18 лет с дополнительными надбавками. Также нетрудоспособные члены семьи могут получать дополнительную пенсию, размер которой зависит от состава отдельной семьи.

Следует также отметить, что изменения затронули и правила выхода на пенсию в Украине. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, теперь необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж меньше, пенсионный возраст повышается до 63 или 65 лет.

К 2028 году минимальный страховой стаж для ухода на пенсию в 60 лет постепенно увеличится до 35 лет.

Также введены новые коэффициенты для расчета отдельных пенсий, что может привести к уменьшению выплат до 90% ранее начисленных сумм.

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