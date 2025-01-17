Речь идет о компенсации , которая будет направлена ​​на покрытие расходов на пищевые продукты.

Как информируют в Пенсионном фонде Украины, эта выплата будет зависеть от категории пострадавшего, а также от региона его проживания. Для лиц первой категории, наиболее пострадавших от аварии, выплаты составят от 466 до 589 гривен в зависимости от области. Самые большие суммы – в Киевской области, где чернобыльцы первой категории получат по 529 гривен, а в Киеве сумма будет достигать 589 гривен.

Для лиц второй категории выплата будет несколько меньше и будет колебаться от 233 до 294,5 гривен. Наивысшую помощь получат чернобыльцы этой категории в Киеве – 294,5 гривны, а меньше всего – в Полтавской области, где сумма составляет 233 гривны.

Выплаты могут существенно отличаться в зависимости от того, где проживают пострадавшие. К примеру, в Одесской области сумма для чернобыльцев первой категории составит 505 гривен, а для второй — 252,5 гривны. В Черниговской области сумма выплат для первой категории составляет 491 гривну, а для второй – 245,5 гривны. В то же время на Хмельнитчине первая категория может получить 491 гривну, а вторая – 245,5 гривен. В Волынской области лица первой категории будут получать 502 гривны, а второй - 251 гривну.

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