Часть украинцев рискуют получить минимальную пенсию после выхода на заслуженный отдых – это может произойти при одном условии.
Стало известно, кто из украинцев рискуют остаться с самыми низкими выплатами.
Физические лица-предприниматели (ФЛП) имеют право на пенсию по общим условиям при достижении 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа. Однако размер будущей пенсии в значительной степени зависит от того, сколько они платят в виде Единого социального взноса (ЕСВ).
Если ФЛП не платят ЕСВ или ограничиваются минимальными взносами, это может иметь негативные последствия:
- Накопление страхового стажа , который учитывается только при регулярной уплате взносов.
- Размер пенсии , ведь минимальный взнос гарантирует только базовый коэффициент при расчете пенсии.
В результате, после завершения трудовой деятельности, предприниматели могут получать только минимальную пенсию.
Чтобы избежать таких последствий, эксперты рекомендуют ФЛПам не только следить за накоплением страхового стажа, но и регулярно платить взносы в больших размерах, чем минимальный. Это положительно отразится на уровне пенсионных выплат.
Также для тех, кто уже получает пенсию, государство предусматривает доплаты. Например, с января 2025 года гражданам в возрасте от 80 лет, пенсии которых не превышают 10 340 гривен, будет начислено дополнительно 570 гривен.
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