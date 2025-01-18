С помощью пенсионного калькулятора журналисты подсчитали, какой будет пенсия для мужчин и женщин в 2025 году при достаточном трудовом стаже.

Украинцы должны выполнить условия страхового стажа и достичь определенного возраста - если оформление пенсии в этом году состоится в 60 лет, то лицу нужно иметь не менее 32 лет стажа.

С помощью пенсионного калькулятора журналисты подсчитали, какой будет пенсия для мужчин и женщин в 2025 году, если они выйдут на заслуженный отдых в 60 лет, имея 40 лет страхового стажа.

Если гражданин Украины начал официальную трудовую деятельность в 20 лет и уплачивал социальные взносы при зарплате 15 тысяч гривен, то при достижении 60 лет и наличии 40 лет страхового стажа его пенсия в 2025 году составит 6662 гривны для мужчин и 6750 гривен для женщин.

Расчет пенсии основан на общих условиях и не учитывает льготы для отдельных категорий граждан, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и лица, имеющие особые заслуги перед государством.

Напомним, в Министерстве социальной политики продолжаются обсуждения изменений в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании в рамках новой пенсионной реформы.

По словам представителей правительства, эта реформа позволит повысить пенсионные выплаты 80% пенсионеров. Согласно новым положениям, пенсия будет увеличена до примерно 5200 гривен, а в будущем выплаты будут индексироваться по единому механизму. Однако это станет возможным только после принятия реформы и прохождения переходного периода.

Источник: Телеграф.

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