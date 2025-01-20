На сегодня, 10,34 млн украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты от государства.

Размер пенсии можно существенно увеличить — до 50%, для этого необходимо совершить несколько важных действий и выполнить необходимые требования по страховому стажу.

Об этом говорится в 29-й статье Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Как отмечено в статье 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", решение об отсрочке выхода на пенсию дает право на надбавку:

если отложить пенсию до пяти лет, то ее размер будут увеличивать на 0,5% за каждый месяц;

если отложить пенсию на период свыше пяти лет, выплата будет расти на 0,75% за каждый месяц.

К примеру, если гражданин Украины, рассчитывая на пенсию в размере 5 тыс. грн, решит выйти на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, его выплата составит около 7,5 тыс. грн. грн.

На сегодня, 10,34 млн украинских пенсионеров получают выплаты от государства.

Из них около 2,8 млн. человек продолжают работать, что составляет почти каждого четвертого пенсионера. Средняя пенсия для работающих пенсионеров составляет 6257 грн., тогда как средний показатель по стране — 5851 грн.

18,6% пенсионеров (1,92 млн человек) получают выплаты в пределах от 4000 до 5000 грн. Средний размер в этой категории – 4414 грн.

Только 12,7% пенсионеров (1,31 млн человек) получают пенсии более 10 тыс. грн, а средний размер выплат в этой группе составляет 15 354 грн.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.