Размер пенсии захлестнет от взносов, а они зависят от заработной платы, и если зарплата минимальная, то рассчитывать на большую пенсию не стоит.

Чтобы получить более выгодную пенсию, украинцу нужно платить единый социальный взнос (ЕСВ) с момента трудоустройства.

Размер этих взносов зависит от заработной платы, и если зарплата минимальна, рассчитывать на большую пенсию не стоит. Известно, кто из украинцев получит пенсию в 3 тыс. грн в 2025 году.

Для тех, кто планирует выходить на пенсию в 60 лет в 2025 году необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа, чтобы определить размер предстоящей выплаты.

Так, для 60-летних лиц с 35 годами страхового стажа и минимальной зарплатой в 8000 грн (по состоянию на 1 января 2025) пенсия составит 3067 грн для мужчин и 3156 грн для женщин. Эти суммы рассчитаны без учета льготных категорий населения, таких, как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Напомним, что с каждым годом требования по страховому стажу будут расти на один год: в 2026 году минимальный стаж должен составлять не менее 33 лет, в 2027 году – 34 года, а в 2028 году – 35 лет.

Согласно новым правилам, украинец не может получить пенсию до 60 лет, даже если имеет достаточный стаж. Однако, начиная с 1 января 2028 года, если лицо будет иметь 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсию будут назначать независимо от возраста.

Источник: Телеграф.

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