По словам производителей, в настоящее время наблюдается снижение спроса, а также снижение цен.

В Украине наблюдается снижение стоимости популярного овоща от местных производителей из-за ухудшения качества прошлогоднего урожая и снижения спроса.

Однако дефицита этого овоща нет, хотя весной цены могут вырасти.

Как сообщают аналитики, овощеводы были вынуждены снизить цены на лук на 10% от прошлогодней стоимости – до 9-15 грн за килограмм, в зависимости от качества и объемов партий. Это произошло из-за того, что производители, которые в середине сезона приостановили продажи, открыли хранилища, увеличив предложение лука на рынке.

По словам производителей, наблюдается снижение спроса, а также снижение цен, однако с приближением конца февраля, когда рынок останется почти без продукции среднего и низкого качества, ожидается активизация торговли.

В то же время, на рынке оптовой торговли, в частности на рынке "Шувар", цена на лук за год выросла почти на 10%. Руководитель отдела маркетинга Татьяна Попович объяснила это факторами, например низкой урожайностью в прошлом году, повышением цен на удобрения и горючее, усложнением логистики из-за войны и ростом затрат на транспортировку, а также ростом затрат на хранение из-за повышения цен на энергоносители.

Спрос на лук не уменьшается, поскольку он незаменим в домашнем приготовлении пищи и в общепитах, поэтому рестораны и пищевая промышленность продолжают ее закупать. Прогнозируется, что стоимость лука в ближайшем будущем не изменится существенно, поскольку предложение на рынке пока отвечает текущему спросу. Однако весной можно ожидать повышения цен из-за сокращения запасов и повышенного спроса.

Источник: EastFruit.

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