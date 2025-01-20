Сумма более 23 тысяч уже включает все прибавки, за исключением надбавки за особые заслуги перед Родиной.

В Украине пенсионная система устанавливает ограничения на размер пенсионных выплат, однако существуют определенные категории лиц, получающих самые большие пенсии.

Максимальная пенсия предусмотрена Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, что составляет 23 610 гривен. Эта сумма уже включает все прибавки, за исключением надбавки за особые заслуги перед Родиной.

К лицам, получающим наибольшие пенсии в Украине, относятся:

государственные служащие,

народные депутаты,

работники местного самоуправления,

ученые.

Согласно последним данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии в стране составляет 5852 гривны, а минимальная пенсия - 2361 гривна. Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, максимальная и минимальная пенсии будут оставаться на одном уровне в течение нескольких лет.

Напомним, что для 60-летних лиц с 35 годами страхового стажа и минимальной зарплатой в 8000 грн (по состоянию на 1 января 2025) пенсия составит 3067 грн для мужчин и 3156 грн для женщин. Эти суммы рассчитаны без учета льготных категорий населения, таких, как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

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