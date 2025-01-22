Льгота предоставляется на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до конца календарного года.

В Украине пенсионеры отдельных профессий, проживающих в сельской местности, могут получить 100%-ю льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщили в ПФУ.

Однако это право предоставляется только при условии, что их среднемесячный доход не превышает установленный предел. Заявку на льготу можно подать через сервисные центры Пенсионного фонда (ПФУ) или онлайн.

Льгота в размере 100% распространяется на оплату:

жилищно-коммунальных услуг;

твердое и жидкое топливо;

сжиженного газа.

Она доступна пенсионерам из сельской местности, работавшим по следующим профессиям:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования в области культуры.

Чтобы претендовать на льготу, нужно соответствовать следующим критериям:

Продолжать проживать в сельской местности после выхода на пенсию.

Иметь не менее трех лет стажа работы в соответствующей сфере.

Работать в льготной должности на момент выхода на пенсию.

Среднемесячный доход семьи пенсионера в 2025 году не должен превышать 4240 грн. Льгота предоставляется на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до конца календарного года.

Пенсионерам необходимо подать:

заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг или приобретение топлива;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности;

справку о праве на льготу, выданную соответствующими органами (отделом образования, здравоохранения, культуры и т.п.) на основе записей в трудовой книжке.

Важно отметить, что льготы не распространяются на членов семьи пенсионера.

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