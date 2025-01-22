В Украине пенсионеры отдельных профессий, проживающих в сельской местности, могут получить 100%-ю льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщили в ПФУ.

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Однако это право предоставляется только при условии, что их среднемесячный доход не превышает установленный предел. Заявку на льготу можно подать через сервисные центры Пенсионного фонда (ПФУ) или онлайн.

Льгота в размере 100% распространяется на оплату:

  • жилищно-коммунальных услуг;
  • твердое и жидкое топливо;
  • сжиженного газа.

Она доступна пенсионерам из сельской местности, работавшим по следующим профессиям:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотек;
  • сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования в области культуры.

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Чтобы претендовать на льготу, нужно соответствовать следующим критериям:

  • Продолжать проживать в сельской местности после выхода на пенсию.
  • Иметь не менее трех лет стажа работы в соответствующей сфере.
  • Работать в льготной должности на момент выхода на пенсию.

Среднемесячный доход семьи пенсионера в 2025 году не должен превышать 4240 грн. Льгота предоставляется на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до конца календарного года.

Пенсионерам необходимо подать:

  • заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг или приобретение топлива;
  • документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
  • справку о праве на льготу, выданную соответствующими органами (отделом образования, здравоохранения, культуры и т.п.) на основе записей в трудовой книжке.

Важно отметить, что льготы не распространяются на членов семьи пенсионера.

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