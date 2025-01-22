Беспокойство вызвала норма Закона "О государственном бюджете на 2025 год", которая вводит ограничения на пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов.

В 2025 году пенсии ветеранов войны, участвовавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, останутся без изменений – в частности, это касается лиц с инвалидностью.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) в ответ на запрос одного из получателей выплат.

Беспокойство вызвала норма Закона "О государственном бюджете на 2025 год", которая вводит ограничения на пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов (23 610 грн). ПФУ официально разъяснил, что эти ограничения не касаются ветеранов войны, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону Украины в период военной агрессии РФ.

Это означает, что пенсии таких лиц, даже если они превышают указанный предел, останутся неизменными. Особый порядок выплат касается ветеранов, которые:

участвовали в антитеррористической операции (АТО) и обеспечивали ее проведение;

находились в районах боевых действий в ходе АТО;

осуществляли меры по обеспечению государственной сохранности в зонах активной борьбы против вооруженной злости РФ;

защищали территориальную целостность и безопасность граждан в Донецкой и Луганской областях.

К этой категории также относятся граждане, участвовавшие в обеспечении обороноспособности Украины в рамках мер по сдерживанию российской агрессии.

Например, участник боевых действий, уволившийся со службы в 2023 году и получающий пенсию более 23 тысяч гривен, обратился в ПФУ с вопросом об изменениях в выплатах в 2025 году. В ответе было отмечено, что его пенсия не уменьшится, поскольку она относится к защищенной категории граждан.

Это подтверждено пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины от 3 января 2025 г. № 1, которым определен порядок выплаты пенсий отдельным категориям граждан в период военного положения. Согласно этому постановлению, пенсии ветеранам войны будут выплачиваться без применения понижающих коэффициентов.

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