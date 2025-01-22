В январе 2025 года пенсии увеличатся для лиц, достигших возраста, что дает право на дополнительные надбавки.

В 2025 году увеличатся выплаты у тех пенсионеров, кто получит право на возрастную надбавку – размер надбавки варьируется в зависимости от возраста пенсионеров.

Об этом сообщили в ПФУ.

В январе 2025 года пенсии увеличатся для лиц, достигших возраста, что дает право на дополнительные надбавки. Выплаты повысят пенсионерам, которые будут праздновать 70, 75 или 80 лет в этом месяце.

Размеры возрастных надбавок таковы:

для лиц, которым исполнилось 70 лет (до 75 лет) – до 300 грн;

для лиц, которым исполнилось 75 лет (до 80 лет) – до 456 грн;

для лиц, которым исполнилось 80 лет и больше – до 570 грн.

Доплата начисляется автоматически на основе данных Пенсионного фонда и для этого не нужно подавать отдельное заявление. Однако она доступна тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Напомним, в Украине пенсионеры отдельных профессий, проживающих в сельской местности, могут получить 100%-ю льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Однако это право предоставляется только при условии, что их среднемесячный доход не превышает установленный предел. Заявку на льготу можно подать через сервисные центры Пенсионного фонда (ПФУ) или онлайн.

Льгота в размере 100% распространяется на оплату: жилищно-коммунальных услуг; твердое и жидкое топливо; сжиженного газа.

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