Как сообщили в пресс-службе ПФУ, чтобы пенсия была начислена без ошибок, банковский счет должен отвечать определенным требованиям.

В Украине пенсионеры могут получать выплаты двумя способами - через почту или банковский счет – однако, если банковский счет не отвечает требованиям Пенсионного фонда, выплаты не будут засчитаны.

Об этом рассказали в пресс-службе ПФУ.

Как сообщили в пресс-службе ПФУ, чтобы пенсия была начислена без ошибок, банковский счет должен:

быть открытым в одном из уполномоченных банков, с которыми работает Пенсионный фонд;

быть открытым исключительно для зачисления пенсионных и социальных выплат;

быть активным.

После открытия счета необходимо подать заявление в Пенсионный фонд для перевода выплат на новый счет, отметив его номер в международном формате IBAN, состоящий из 29 цифр и букв Номер IBAN можно узнать в мобильном приложении банка или в его отделении.

В случае смены реквизитов счета необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд.

Напомним, в Украине пенсионеры отдельных профессий, проживающих в сельской местности, могут получить 100%-ю льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Однако это право предоставляется только при условии, что их среднемесячный доход не превышает установленный предел. Заявку на льготу можно подать через сервисные центры Пенсионного фонда (ПФУ) или онлайн.

Льгота в размере 100% распространяется на оплату: жилищно-коммунальных услуг; твердое и жидкое топливо; сжиженного газа.

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