Курс доллара на мировых рынках резко пошел вниз на фоне переговоров между лидером США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине.

Ожидание мирных договоренностей между Москвой и Киевом способствует росту евро.

По данным издания Bloomberg, скандинавские и европейские валюты вышли на первое место по укреплению против доллара. Евро прибавил 0,5%, поднявшись до уровня 1,0435 доллара. Кроме того, венгерский форинт вырос на 0,8%, достигнув максимального значения с конца ноября, а польский злотый укрепился на 0,6%.

"Надежды на перемирие между Россией и Украиной подогревают положительные настроения после беседы Трампа с Путиным", – отметил Родриго Катрил, старший валютный стратег National Australia Bank Ltd. в Сиднее.

Катрил также подчеркнул, что перемирие может дать евро возможность для дальнейшего роста. Кроме того, оффшорный юань вырос на 0,4% к доллару, что свидетельствует об общем подъеме азиатских валют. Инвесторы активно покупали евро, что и повлекло за собой падение доллара.

Эксперт RBC Capital Markets Элвин Тан отметил, что снижение доллара стало результатом крупных покупок евро, а также разворота по другим валютным позициям, что придало движению элемент риска. Он также отметил, что этот тренд свидетельствует о растущей приверженности рынка более стабильным валютам на фоне мирных инициатив в отношениях между Россией и Украиной.

Источник: bloomberg .

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