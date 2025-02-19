Нынешняя зима заставляет европейских чиновников все чаще смотреть в сторону российского "голубого топлива", в том числе из-за высоких цен на энергоресурсы.

Снижение счетов за электроэнергию может не только оживить экономику Европейского Союза, но значительно снизить давление на домохозяйства в условиях рекордных цен на газ, сообщает Politeka.net.

Как отмечает The Economist, согласно прогнозам Яри Стена из Goldman Sachs, завершение войны может стимулировать рост европейского ВВП на 0,5%, в основном благодаря более дешевому газу.

Возобновление поставок российского газа также может стать весомым фактором в достижении мирного соглашения с Кремлем, считают некоторые европейские чиновники. Однако Еврокомиссия четко заявляет, что возобновление поставок из России не должно быть связано с мирными переговорами по Украине, а ее стратегия до 2027 года заключается в полном отказе от российского газа и нефти, сообщает Политека.

На сегодняшний день Европейский Союз получает из России только 10% газа, тогда как в 2021 году эта доля составляла 45%. ЕС потребляет около 320 млрд. куб. м газа ежегодно, а объем газовых хранилищ блока составляет около 115 млрд. куб. м. Хранилища почти полностью заполнились накануне зимы, однако из-за низких температур спрос на газ растет, а пополнять запасы становится все труднее из-за перебоев с поставками. По состоянию на сегодняшний день хранилища заполнены лишь на 48%, что значительно меньше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял 66%.

Возобновление поставок через Украину могло бы помочь снизить цены, снизив конкуренцию за поставки. После заявлений Трампа о возможности мирных переговоров цены на газ в Европе уже снизились на 9%. Возврат 15 млрд куб. м газа из России может привести к снижению цен на TTF на треть по сравнению с недавним пиковым уровнем. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены могут снизиться вдвое к 2026 году, если транзит газа через Украину возобновится.

Источник: economist .

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