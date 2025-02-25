Украина ведет тяжелые и агрессивные переговоры с США по предоставлению американцам доступа к своим природным ресурсам в обмен на дальнейшую военную помощь и возможность вступления в НАТО.

Стиль переговоров со стороны новой американской администрации Трампа напоминает "вымогательство", сообщает Politeka.net .

Как сообщает The Economist , основной проблемой является агрессивное поведение американской стороны, которая ведет переговоры по методам, которые многие украинские чиновники описывают как "хамские".

Один из собеседников издания отметил, что встречи с представителями команды Трампа настолько экстремальны, что украинские дипломаты даже вынуждены смотреть документальные фильмы, чтобы понять стиль переговоров, сообщает Политика.

С 12 февраля представители Украины и США обсуждали уже три версии соглашения: "плохая", "лучшая" и "катастрофическая". Согласно последней, Украина должна была передать США 50% будущих государственных доходов от добычи природных ресурсов и инфраструктуры, как порты, в инвестиционный фонд, принадлежащий правительству Соединенных Штатов.

Это предложение украинцы назвали "катастрофическим", потому что США требовали от Украины постоянных выплат до тех пор, пока фонд не получит 500 миллиардов долларов — сумма, которую, по словам Трампа, Америка потратила на помощь Украине, хотя это не соответствует действительности.

12 февраля новоназначенный министр финансов США Скотт Бессент привез в Киев первую "плохую" версию соглашения. Однако украинские власти попросили дополнительное время для рассмотрения.

Через несколько дней на Мюнхенскую конференцию приехал вице-президент США Джей Д. Вэнс и спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, чтобы представить "лучшую" версию соглашения. Однако предложение оставалось очень выгодным для США и почти не учитывало потребности Украины в обороне.

"Забудьте все предварительные договоренности, сказали Украине, и привыкайте к идее передачи ресурсов с незначительной отдачей взамен. Соглашайтесь или откажитесь — и проиграйте войну", - пишет издание.

Источник: economist .

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