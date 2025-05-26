Политический аналитик Юрий Гаврилечко объяснил, как должна действовать Украина и какие условия необходимо создать, чтобы можно было говорить о завершении российско-украинской войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Сложный вопрос. Здесь должно быть сочетание многих факторов – и экономических, и политических, и технических. Начнем с того, что власть должна выполнять закон о мобилизации. А выполнять закон о мобилизации – это, соответственно, переводить штаты публичного управления на военные времена, а экономику – на военные рельсы», - объясняет Юрий Гаврилечко.

Однако, констатирует гость программы, идет уже 4-й год полномасштабного вторжения и 12-й год войны, а ничего подобного не было сделано, но мы до сих пор видим, как у нас высаживают цветы, подстригают траву, перекладывают брусчатку и т.д. Так что, констатирует он, создается такое впечатление, что для местных властей войны не существует точно, да и для центральной, если посмотреть на периодически появляющиеся тендеры на Prozorro.

«То есть все расходы мирного времени сохранились. Невозможно одновременно тянуть все расходы мирного времени и обеспечивать армию. У нас нет второго бюджета, он один. Необходимо определяться с приоритетом. И, соответственно, каждый должен заниматься своим делом. Вот когда каждый занимается своим делом, тогда и результативность намного выше», - подчеркивает Юрий Гаврилечко.

Логический вопрос, отмечает эксперт, состоит в том, почему за столько лет войны власти этого не сделали. По его мнению, во-первых, потому что нет смысла что-то делать, если можно не делать, во-вторых, наш парламентаризм дошел до того предела, когда избиратели не оказывают никакого влияния на власть.

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