Политолог Руслан Бортник объяснил, почему США не спешат вводить новые санкции против рф и заблокировали предложение G7 снизить потолок цены на российскую нефть до 45-50 долларов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Трамп объяснил свою позицию по поводу санкций тем, что это может сорвать сделку с россией, и действительно на встрече министров финансов G7 в Канаде США заблокировали предложение по поводу потолка цен на нефть. Надо понимать, подчеркивает он, что на самом деле у США осталось не так много возможностей по поводу санкций против рф, более того, они все опасны с многих точек зрения.

«Любое снижение потолка или введение санкций в 500% будет означать ограничение для третьих стран, которые торгуют с россией. Именно они покупают российскую нефть, российские энергоносители. Ограничение для Китая, для Турции, для Индии, для многих других явно не улучшит отношения США с этими странами в условиях, когда общая тарифная политика США и так претерпела неудачу», - объясняет Руслан Бортник.

Как он напоминает, американский суд сначала отменил тарифы Трампа в отношении других стран, а потом апелляционный суд снова восстановил эту политику. Параллельно с этим, продолжает эксперт, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что переговоры США и Китая по торговым пошлим зашли в тупик, для выхода из которых может быть требоваться телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином.

«Видите, насколько сложная ситуация, насколько сложный и хрупкий сегодня баланс. Такое впечатление, что все воюют в хрустальной комнате, где любое неосторожное движение приведет просто к осыпанию витрин, стен, потолка всем на голову», - подчеркивает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что будет на переговорах 2 июня в Стамбуле: «Пытаются разыграть жалкое представление».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какова цель наступления рф: «Ведутся боевые действия за 27 км до Сум».