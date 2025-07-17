Экономист Василий Фурман объяснил, что для того, чтобы стать такой же успешной, как Польша, Украине нужно сначала провести реформы, а дальше вступление в ЕС ускорит экономическое развитие, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как отмечает гость программы, Польша вовремя провела многие важные и сложные реформы, это касается правоохранительной, таможенной, налоговой, судебной системы, и это помогло ей сейчас стать такой успешной.

«В 2004 году они вступили в Европейский Союз и получили доступ к огромным финансовым ресурсам. Кстати, по пути к вступлению ты тоже получаешь доступ к деньгам, страны Европейского Союза инвестируют в тебя, подтягивая твой уровень к своему. Сотни миллиардов долларов были инвестированы в это государство в течение 30 лет. То есть вступление в Европейский Союз само по себе уже означает, что у государства огромный потенциал к успеху. Практически все те страны, которые вступили в ЕС, успешны», - объясняет Василий Фурман.

Да, отмечает эксперт, если говорить, например, о Болгарии, то она, хоть и отстает от Польши, но все же развивается в экономическом плане и точно в лучших условиях, чем сейчас Украина. К тому же, добавляет он, у Украины гораздо больше вызовов, а ключевой – это война с россией.

«Но когда закончится война, как Украина будет двигаться? Мне нравится, что мы уже задумываемся над этими вопросами. Уже дискутируются вопросы, как Украине достичь триллион ВВП. То есть представьте себе, сейчас ВВП нашего государства – около 200 млрд долларов, а мы уже думаем, что нужно сделать, чтобы достичь триллион. И реформы. Идет война, но мы их проводим, возможно, не так быстро, согласен. То есть в этом направлении нужно еще больше ускоряться», – добавляет Василий Фурман.

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