Национальный банк Украины предлагает масштабные изменения правил безналичных расчетов и депозитов. Банки обяжут полностью автоматизировать обработку платежей — без какого-либо ручного вмешательства на всех этапах.

Финансовые правила для украинцев продолжают меняться — Национальный банк Украины инициировал новые нормы для безналичных расчетов и депозитных операций. Соответствующий проект постановления Правления НБУ уже обнародован для обсуждения.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, обновление норм преследует сразу три задачи: привести регулирование в соответствие с требованиями Закона о финансовой инклюзии, гармонизировать законодательство с нормами Европейского Союза и усовершенствовать процедуру взыскания средств с депозитных счетов должников.

Автоматизация переводов без ручного вмешательства

Одно из ключевых нововведений — требование ко всем поставщикам платежных услуг обеспечить полностью автоматизированную обработку кредитовых переводов. Это означает, что ни один этап выполнения операции не потребует ручного вмешательства банковских сотрудников — от момента инициирования платежа до его зачисления на счет получателя.

Такой подход соответствует стандартам Единой зоны платежей в евро (SEPA) и должен ускорить прохождение платежей для всех пользователей банковских услуг в Украине. Регулятор рассчитывает, что полная автоматизация уменьшит количество ошибок из-за человеческого фактора и сократит время обработки транзакций.

Новые правила для депозитов и банков финансовой инклюзии

Проект постановления также распространяет требования по осуществлению депозитных операций на банки финансовой инклюзии в части привлечения средств на вкладные счета. Кроме того, НБУ планирует уточнить процедуру возврата банками средств по договорам срочного вклада в случаях, когда эти счета были арестованы.

Это нововведение имеет особое значение для должников, чьи средства на депозитах подлежат взысканию — механизм возврата вкладов в таких ситуациях станет прозрачнее и понятнее для всех сторон.

Что это означает для рядовых украинцев

Для обычных пользователей банковских услуг предложенные изменения будут означать более быстрые переводы между счетами и меньше бюрократических задержек. Если сейчас отдельные платежи могут обрабатываться часами из-за необходимости ручной верификации, то после внедрения новых правил процесс станет мгновенным и бесперебойным.

В то же время владельцам депозитов стоит обратить внимание на обновленные процедуры возврата средств в случае ареста счетов — это может повлиять на доступность вкладов в спорных ситуациях.

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