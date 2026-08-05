Національний банк України пропонує масштабні зміни до правил безготівкових розрахунків та депозитів. Банки зобов'яжуть повністю автоматизувати обробку платежів — без жодного ручного втручання на всіх етапах.

Фінансові правила для українців продовжують змінюватися — Національний банк України ініціював нові норми для безготівкових розрахунків та депозитних операцій. Відповідний проєкт постанови Правління НБУ вже оприлюднено для обговорення.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України, оновлення норм має на меті одразу три завдання: привести регулювання у відповідність до вимог Закону про фінансову інклюзію, гармонізувати законодавство з нормами Європейського Союзу та вдосконалити процедуру стягнення коштів із депозитних рахунків боржників.

Автоматизація переказів без ручного втручання

Одне з ключових нововведень — вимога до всіх надавачів платіжних послуг забезпечити повністю автоматизоване оброблення кредитових переказів. Це означає, що жоден етап виконання операції не потребуватиме ручного втручання банківських працівників — від моменту ініціювання платежу до його зарахування на рахунок отримувача.

Такий підхід відповідає стандартам Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та має пришвидшити проходження платежів для всіх користувачів банківських послуг в Україні. Регулятор розраховує, що повна автоматизація зменшить кількість помилок через людський фактор і скоротить час обробки транзакцій.

Нові правила для депозитів та банків фінансової інклюзії

Проєкт постанови також поширює вимоги щодо здійснення депозитних операцій на банки фінансової інклюзії в частині залучення коштів на вкладні рахунки. Крім того, НБУ планує уточнити процедуру повернення банками коштів за договорами строкового вкладу у випадках, коли ці рахунки були арештовані.

Це нововведення має особливе значення для боржників, чиї кошти на депозитах підлягають стягненню — механізм повернення вкладів у таких ситуаціях стане прозорішим і зрозумілішим для всіх сторін.

Що це означає для пересічних українців

Для звичайних користувачів банківських послуг запропоновані зміни означатимуть швидші перекази між рахунками та менше бюрократичних затримок. Якщо зараз окремі платежі можуть оброблятися годинами через необхідність ручної верифікації, то після впровадження нових правил процес стане миттєвим та безперебійним.

Водночас власникам депозитів варто звернути увагу на оновлені процедури повернення коштів у разі арешту рахунків — це може вплинути на доступність вкладів у спірних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше НБУ спростував інформацію про нові вимоги до квитанцій за комунальні послуги, запевнивши, що чутки про обов'язкове зазначення податкового номера та повного номера картки не відповідають дійсності.

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