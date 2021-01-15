Пенсійний фонд попередив українців про виплати

Пенсіонери продовжують отримувати свої виплати від Пенсійного фонду України, які були затверджені раніше і тепер нараховуються відповідно до встановленого відомством календарного плану на місяць. Так, у п'ятницю, 15 січня, фонд профінансував пенсії ще на 1,8 мільярда гривень. Про це говориться у повідомленні відомства на офіційній Facebook-сторінці.

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду, станом на 15 Січня громадяни пенсійного віку вже отримали в цьому місяці 24,5 мільярда гривень. Більш того, у відомстві також нагадали про те, що кожному пенсіонеру, який ще не встиг отримати свої гроші в січні, перерахування коштів буде здійснено в терміни, відповідні заздалегідь встановленим датам. Ці дати призначаються в індивідуальному порядку.

Варто відзначити, що з 11 131 000 одержувачів пенсійних виплат тільки 8 330 мільйонів громадян є одержувачами виплати за віком. Про це свідчать дані Пенсійного фонду за 1 січня 2021 року.

Крім цього, серед інших громадян пенсії по інвалідності нараховуються 1,4 мільйона пенсіонерів, а 72,8 тисячі пенсіонерів мають фінансову підтримку від держави у вигляді соціальної пенсії.

Також ще 214,3 тисячі українців отримують виплату за вислугою років, 531,8 тисячі людей мають пенсійне забезпечення по втраті годувальника, а 551,4 тисячі громадян живуть на пенсії військовослужбовців. За особливим законом, що передбачає довічне матеріальне утримання, отримують пенсію колишні судді, яких в Україні всього 3538 осіб. Для них держава виплачує найбільші суми пенсій - 67 961 гривень 39 копійок. А найнижчими пенсійними виплатами в Україні є так звані соціальні пенсії. Їх сума становить 1786 гривень 6 копійок на місяць.

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