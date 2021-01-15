Українцям загрожує відразу кілька видів штрафів за обслуговування не державною мовою

Як пише Politeka.net, з 16 січня 2021-го року з'явиться обов'язкова вимога про обслуговування виключно українською мовою. Стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачає, що правоохоронці можуть оштрафувати підприємців тільки після повторного порушення, на перший раз зобов'язані тільки попередити.

Розмір становить від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів, на поточний момент порушникам доведеться заплатити від 5100 до 6800 гривень. Варто зазначити, що вина падає не на співробітника, який заговорив іншою мовою, а на суб'єкт господарювання, тобто - на власника. Штраф необхідно сплатити за 15 днів, а представник бізнесу зобов'язаний бути присутнім при розгляді справи. Цікаво, що штрафи за мовні порушення у сфері обслуговування набули чинності ще раніше, ніж самі вимоги - з 8 січня.

Згідно із законом, покарання передбачені за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", невиконання розпоряджень Уповноваженого з питань мови - такі види штрафів набудуть чинності з 16 липня 2022 року, норми мовного законодавства будуть поступово вводитися аж до 2030 року. Через два роки мовний закон змусять дотримуватися в різних сферах, включаючи медицину, спорт і веб-сайти. Порушення загрожує штрафом у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів (3400 до 5100 гривень), після повторного порушення сума збільшується до 500 – 700 мінімумів або від 8500 до 11 900 гривень. Що стосується вимог омбудсмена, штраф становить 100-200 мінімумів, неоподатковуваних податком (1700 – 3400 гривень).

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