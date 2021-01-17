Стало відомо, хто в Україні отримує найвищі пенсії
Середня пенсія в Україні становить 3,5 тис.грн. Незважаючи на офіційні дані, в декількох регіонах України виплати не досягають і 3 тис.грн.
Про це говоривши у повідомленні Пенсійного фонду України.
В Україні найвищу пенсію та виплати отримують в Києві - зокрема 4769 грн, також високі середні виплати получають в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. У той же самий час пенсіонери в Чернігівській області отримують зовсім крихти - близько 2,2 тис.грн.
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Пенсії, які отримують українці:
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Київ - 4769 грн;
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Вінницька область - 2992 грн;
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Волинська область - 2968 грн;
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Дніпропетровська область - 3954 грн;
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Донецька область - 4516 грн;
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Житомирська область - 3078 грн;
-
Закарпатська область - 2814 грн;
-
Запорізька область - 3696 грн;
-
Івано-Франківська область - 3032 грн;
-
Київська область - 3563 грн;
-
Кіровоградська область - 3153 грн;
-
Луганська область - 4201 грн;
-
Львівська область - 3199 грн;
-
Миколаївська область - 3276 грн;
-
Одеська область - 3343 грн;
-
Полтавська область - 3439 грн;
-
Рівненська область - 2994 грн;
-
Сумська область - 3191 грн;
-
Тернопільська область - 2753 грн;
-
Харківська область - 3561 грн;
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Херсонська область - 3025 грн;
-
Хмельницька область - 2968 грн;
-
Черкаська область - 3139 грн;
-
Чернігівська область - 2228 грн;
-
Чернівецька область - 3175 грн.
Щоб мати високу пенсію, треба мати повний стаж. Зараз, щоб отримати повний стаж потрібно безперервно працювати як мінімум з 25 до 60 років, тобто мати 35 років стажу.
До всього іншого, щоб не опинитися в пенсійному віці без пенсії, важливо працювати офіційно і, чим вище "біла" зарплата, тим краще.
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