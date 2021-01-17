Стало відомо, хто в Україні отримує найвищі пенсії

Середня пенсія в Україні становить 3,5 тис.грн. Незважаючи на офіційні дані, в декількох регіонах України виплати не досягають і 3 тис.грн.

Про це говоривши у повідомленні Пенсійного фонду України.

В Україні найвищу пенсію та виплати отримують в Києві - зокрема 4769 грн, також високі середні виплати получають в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. У той же самий час пенсіонери в Чернігівській області отримують зовсім крихти - близько 2,2 тис.грн.

Пенсії, які отримують українці:

Київ - 4769 грн;

Вінницька область - 2992 грн;

Волинська область - 2968 грн;

Дніпропетровська область - 3954 грн;

Донецька область - 4516 грн;

Житомирська область - 3078 грн;

Закарпатська область - 2814 грн;

Запорізька область - 3696 грн;

Івано-Франківська область - 3032 грн;

Київська область - 3563 грн;

Кіровоградська область - 3153 грн;

Луганська область - 4201 грн;

Львівська область - 3199 грн;

Миколаївська область - 3276 грн;

Одеська область - 3343 грн;

Полтавська область - 3439 грн;

Рівненська область - 2994 грн;

Сумська область - 3191 грн;

Тернопільська область - 2753 грн;

Харківська область - 3561 грн;

Херсонська область - 3025 грн;

Хмельницька область - 2968 грн;

Черкаська область - 3139 грн;

Чернігівська область - 2228 грн;

Чернівецька область - 3175 грн.

Щоб мати високу пенсію, треба мати повний стаж. Зараз, щоб отримати повний стаж потрібно безперервно працювати як мінімум з 25 до 60 років, тобто мати 35 років стажу.

До всього іншого, щоб не опинитися в пенсійному віці без пенсії, важливо працювати офіційно і, чим вище "біла" зарплата, тим краще.

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