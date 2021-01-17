Клієнти "ПриватБанку" забили тривогу через зникнення грошей при операціях з картками
Один з користувачів мережі розмістив негативний відгук на сайті "Мінфін" і розповів про неприємну історію з банком. За словами Українки, вона поповнювала свій рахунок через термінал, внесла 2800 гривень і вирішила додати ще 1500 гривень, проте на карту надійшла лише частина суми.
"Приходить смс, що я внесла 2800 гривень. А 1500 гривень? Просто пропали?! Було ще 16.12.2020. Відразу залишила заявку через гарячу лінію 3700. Через час прийшла відповідь, що заявка закрита. Це як? Яка відповідь? Незрозуміло", - обурилася автор відгуку.
За місяць клієнтка подала три заявки, довелося кожен раз заново розповідати оператору про те, що трапилося, проте допомоги не дочекалася.
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"В терміналах є камери! Невже не можна перевірити?!",- зазначила вона. -" Це ж банк,а не гральні автомати якісь. І 1500, а не 50 гривень. Як таке може бути? Що 1500 гривень просто пропали?".
Інший клієнт передавати, що у нього з рахунку зняли гроші в розмірі 300 гривень, які без дозволу відправилися в якості оплати за телекомунікаційні та комунальні послуги.
"Крадіжка грошей з рахунку... чому банк не може простежити, на кого пішли ці гроші, адже в оплаті вказуються дані одержувача і від кого йде оплата?"- поцікавився Користувач. - "Банк оплачує незрозуміло що і не може перевірити, що це за оплати, значить в цьому замішаний банк, і потрібно тікати з цього банку".
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