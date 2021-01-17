У понеділок, 18 січня, Кабмін збирається знизити вартість газу для українців до кінця березня

Як стало відомо Politeka.net, максимальну ціну збираються урізати до 6,99 гривні за кубічний метр з 1 лютого 2021 року. Подробиці в неділю розповіла заступник голови офісу президента Юлія Свириденко, передає "РБК-Україна".

У Кабміні помітили, що після скасування пільгових тарифів для населення маржа газових постачальників збільшилася з 5% до 46%. Уряд планує обмежити ціну в договорах між компаніями і споживачами, нововведення торкнуться і постачальників "останньої надії", які зобов'язані постачати газ українцям, які раптово втратили можливість отримувати такі послуги.

"Має бути прийнята постанова, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, буде встановлена гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 гривні", - повідомила Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що це найнижча ціна на українському ринку, яка сформувалася в січні 2021 року, в неї входить також податок на додаткову вартість і вартість доставки по магістральних газопроводах.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонував ввести обмеження на максимальну вартість газу до кінця опалювального сезону і карантину. Поки ж через перехід на конкурентні умови ціни на газ коливаються від 6,99 до 10 гривень за кубометр залежно від постачальника і регіону.

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