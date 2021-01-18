Що чекає на українців у платіжках

Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр з 1 лютого

Про це на позачерговому засіданні Уряду 18 січня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Чому саме 6,99 грн за кубічний метр? Це найнижча ціна, яка була зафіксована на Українській біржі протягом січня. Державна компанія "Нафтогаз" готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгаззбути пропонували газ по 10 грн і навіть більше", – пояснив він.

За його словами, ціна на газ в середньому знизиться на 30%, а для деяких сімей – на 40%.

"Середня платіжка становитиме 40% від мінімальної зарплати", – додав Шмигаль. У лютому без рішення Кабміну газ міг подорожчати до понад 12 грн за кубометр.

Таким чином, з 1 лютого буде встановлено тариф для населення на рівні 6,99 грн за кубометр і така ціна буде закріплена до кінця опалювального сезону, до 31 березня 2021 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 в Україні підняли ціни на газ і електроенергію, в результаті чого спалахнули акції протьестов з перекриттям дорогв ряді регіонів. Як наслідок 13 січня уряд запропонувало ввести державне регулювання цін на газ.



Раніше ми розповідали, що українцям будуть по-новому нараховувати субсидії на комуналку. Вже після Нового року в управліннях соцзахисту перестали приймати заявки на отримання допомоги по оплаті комуналки, подати їх можна тільки трьома способами.

Тепер з 1 січня побутові споживачі зможуть подати заяву на субсидію на офіційному сайті Мінсоцполітики, в державному додатку "Дія" та в адміністраціях місцевих громад - там створили спеціальний відділ для прийому документів на оформлення соціальної допомоги.

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