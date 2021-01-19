У 2021 році українцям доведеться заплатити великий податок на транспорт

Як повідомляє Politeka.net, Міністерство розвитку економіки до 1 лютого оголосить моделі автомобілів, які обкладаються транспортним збором. Список опублікують на офіційному сайті там же можна вказати дані свого транспортного засобу і перевірити, скільки за нього необхідно заплатити.

Згідно з діючими вимогами Податкового кодексу, українцям слід платити транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень за машину, вік якої не перевищує п'ять років, а вартість - від 375 мінімальних зарплат на 1 січня звітного року, зараз гранична сума становить 2,2 мільйона гривень.

Власникам автомобілів необхідно заплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення, яке приносять за місцем реєстрації, інакше сума зростатиме. Так в перші 30 днів прострочення призначають штраф у розмірі 10%, після - 20%, А до того ж машину або інше майно можуть взяти під арешт в якості застави. Українці мають право користуватися авто під заставою, але подарувати або продати його вже не можна. В крайньому випадку податкова служба може продати майно, вилучити належну частину грошей, а залишок повернути власнику.

Варто відзначити, що в 2020 році в Податковий список потрапили такі марки авто: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, Landrover, Lexus, Lincoln, Maserati, McLaren Mercedes-Benz, Polestar, Porsche , RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota. Швидше за все, за них доведеться платити і в 2021-му.

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