У 2021 році українцям доведеться заплатити великий податок на транспорт

Як повідомляє Politeka.net, Міністерство розвитку економіки до 1 лютого оголосить моделі автомобілів, які обкладаються транспортним збором. Список опублікують на офіційному сайті там же можна вказати дані свого транспортного засобу і перевірити, скільки за нього необхідно заплатити.

Згідно з діючими вимогами Податкового кодексу, українцям слід платити транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень за машину, вік якої не перевищує п'ять років, а вартість - від 375 мінімальних зарплат на 1 січня звітного року, зараз гранична сума становить 2,2 мільйона гривень.

водитель, автомобиль

Власникам автомобілів необхідно заплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення, яке приносять за місцем реєстрації, інакше сума зростатиме. Так в перші 30 днів прострочення призначають штраф у розмірі 10%, після - 20%, А до того ж машину або інше майно можуть взяти під арешт в якості застави. Українці мають право користуватися авто під заставою, але подарувати або продати його вже не можна. В крайньому випадку податкова служба може продати майно, вилучити належну частину грошей, а залишок повернути власнику.

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гроші, гривня

Варто відзначити, що в 2020 році в Податковий список потрапили такі марки авто: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, Landrover, Lexus, Lincoln, Maserati, McLaren Mercedes-Benz, Polestar, Porsche , RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota. Швидше за все, за них доведеться платити і в 2021-му.

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