Кабмін змінив тариф на газ і "знизив" суми в платіжках українців

Після того як Уряд України врегулював граничну вартість природного газу і переконав українців, що тепер навантаження на їх гаманці стане легше приблизно на 500 гривень, виникло питання в реальності ситуації. Адже в нинішній тариф на блакитне паливо не входить плата за його доставку, як це було раніше, пише КП в Україні, передає Politeka.net.

Попри зниження вартості газу для населення до рівня 6,99 гривні за кубічний метр, рішення про яке Кабмін прийняв на позачерговому засіданні, українців все одно чекають платіжки "з підступом". Глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що платіжки в найближчі місяці складуть близько 40% від "мінімалки", в той час як ще кілька років тому суми у квитанціях за газ взимку досягали приблизно 75% від рівня мінімальної зарплати в країні.

Але насправді Денис Шмигаль не розповів про те, що раніше тариф на природний газ містив в собі і вартість його доставки до кінцевого споживача. Але сьогодні українці повинні оплачувати цю послугу окремо від вартості використаного газу. Таким чином з 1 лютого українці заплатять 6,99 гривні за кожен кубометр спожитого блакитного палива та окремо за транспортування, яке в більшості регіонів обходиться громадянам в більш ніж 1,5 гривні за той же кубометр.

Як наслідок, попри рішення Кабміну суми у квитанціях все одно будуть більшими, ніж ті тарифи, за якими українці оплачували газ у 2018-2019 роках.

До того ж, січневий тариф на газ залишиться колишнім: частина облгазів зараз надають газ населенню по 10 гривень і більше, до яких додасться ще й ціна за доставку палива. Крім того, оподатковуються витрати на оплату та плату наперед. Про це говорить коментар однієї з мешканок Вишгородського району.

"Нам прийшла квитанція, в якій сума стоїть більш ніж у два рази більше тієї, що ми повинні заплатити. Коли почали розбиратися, виявилося, що облгаз додав нам суму за січень, та ще й збільшив її на 20% у порівнянні з груднем",- каже жінка.

Нагадаємо, 18 січня Кабмін прийняв постанову про зміни тарифу на газ, який набуде чинності лише з першого дня лютого, а його дія триватиме до кінця опалювального періоду або ж до закінчення карантину, тобто 28 лютого. Але карантин також можуть і продовжити ще на місяць.

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